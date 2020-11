Piero de Luca, onorevole Pd accanto ai sindaci della Costiera amalfitana su ospedale di Ravello

L’onorevole Piero De Luca, deputato Pd esprime in una nota le sue riflessioni in merito all’ospedale di Castiglione di Ravello. Soffermandosi sulla vicenda del presidio , riferimento di tutta la Costiera e in particolare sulla delibera di giunta regionale che ha decretato il distacco dall’ ospedale Ruggi d’Aragona del nosocomio costiero, dichiara di condividere le preoccupazioni dei sindaci della Costiera.

In questi giorni il deputato salernitano ha raccolto le sollecitazioni di molti amministratori della Costiera amalfitana preoccupati per la riorganizzazione aziendale del presidio di Castiglione di Ravello , in questo momento storico d’emergenza.

In particolare la Conferenza dei sindaci e il suo delegato Luigi Mansi e il delegato alla sanità Andrea Reale hanno rappresentato un quadro preoccupante tale da rivedere la decisione della giunta, di annessione all’Asl e non al Ruggi D’Aragona.

Piero De Luca auspica quindi un approfondimento e riflessione sul tema raccogliendo e coinvolgendo i sindaci , in uno spirito di collaborazione istituzionale che ha caratterizzato da sempre il lavoro e le decisioni delle autorità sanitarie nel nostro territorio.

In questi giorni ricordiamo è stata promossa una raccolta firme dal Comitato “Salviamo l’ospedale di Castiglione” contrario a tale decisione regionale e raccogliendo le istanze di cittadini e operatori

sanitari.

