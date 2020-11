Piano, doppia denuncia di Claudio D’Esposito: albero potato brutalmente e uomini che non lavorano in sicurezza

Piano di Sorrento. Claudio D’Esposito del Wwf denuncia un altro brutto episodio che questa volta riguarda un albero in via dei Platani potato brutalmente. “Ora qualsiasi siano state le motivazioni addotte a tale potatura non giustificano affatto lo scempio perpetuato ai danni di tale esemplare arboreo, e il fatto che la pianta non sia stata abbattuta non è sufficiente ad assolvere chi ha voluto tale deturpazione!”.

Un episodio dove emerge una doppia denuncia: da un lato, come si può vedere nelle foto, c’è l’albero potato e dall’altro emerge chiaramente che chi sta svolgendo l’operazione non è messo in sicurezza. “E poi si parla di incidenti sul lavoro e di morti bianche?”, scrive D’Esposito. L’uomo lavora senza imbracatura e senza casco.