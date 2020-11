Piano di Sorrento, Vincenzo Califano ricorda Geppino Russo con una curiosità: il suo inseparabile leone Milord

Piano di Sorrento. Vincenzo Califano ha voluto ricordare con un post Geppino Russo, l’ex sindaco carottese scomparso il 2 novembre. E lo fa raccontando la curiosità di quando Geppino aveva in casa un leone ed accompagna il suo scritto con alcune foto che ritraggono l’ex primo cittadino insieme al felino: “Oggi abbiamo accompagnato Geppino Russo nel suo ultimo viaggio di una vita che l’ha visto protagonista anche di tante scelte originali, curiose, intraprendenti.

Una di queste è stata senza dubbio l’acquisto di un leone, Milord, ospitato in casa e oggetto d’attenzione della stampa internazionale sia per l’eccezionalità di vivere nella casa col suo padrone, sia perché era goloso di gelato.

Una vera attrazione che, in questo giorno di commiato, ci piace ricordare insieme ai suoi cari Caterina, Maria e Nello”.