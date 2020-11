Piano di Sorrento, un altro cittadino è venuto a mancare a causa del Covid-19. Si registrano inoltre due nuovi positivi

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Carissimi, mi addolora profondamente stasera darvi la triste notizia di un altro nostro concittadino che è venuto a mancare a causa del Covid-19. Era ricoverato da più di una settimana in Rianimazione all’Ospedale del Mare in condizioni critiche. Non ce l’ha fatta. Purtroppo è la seconda vittima del Covid 19 che piangiamo da quando è iniziata la pandemia nella nostra comunità. Ci stringiamo forte al dolore della moglie e dei familiari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi ha comunicato 2 nuove positività al Covid-19 e 5 guarigioni. Restiamo uniti e cerchiamo di perseverare scrupolosamente nell’osservanza delle regole.

Ho chiesto al Comandante della nostra Polizia Municipale e della nostra Stazione dei Carabinieri un’azione sinergica di controllo ancor più rigorosa nella prossima settimana in tutta la Città. Vi ricordo che in caso di violazione delle ordinanze anticovid 19 scattano sanzioni amministrative e penali.

Per qualsiasi informazione o urgenza: Polizia Municipale 0815321486 – Protezione Civile 0815321485

Io ci sono sempre, Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino”.