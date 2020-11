Piano di Sorrento. Terremoto, dopo 40 anni. Don Pasquale “Da ricordare la solidarietà”. Iaccarino “Oggi viviamo altre sofferenze”. Si è tenuta questa sera la registrazione della cerimonia che verrà trasmessa domani , il giorno della ricorrenza del terremoto d’Irpinia, 23 novembre 1980. Qui ci sono stati 11 morti, 10 , come dice Mimmo Cinque “Fu conteggiato anche un morto di infarto a Sorrento..” Positanonews Penisola Sorrentina oggi ha trascorso un pomeriggio sui luoghi del terremoto a Piano, la cittadina più colpita della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, l’area di cui ci occupiamo. Villa Fondi luogo simbolico, qui crollò un muro mentre un’auto veniva da Sant’Agnello verso Meta , un’auto si salvò miracolosamente dopo aver fatto un sorpasso.

Come mai qui il terremoto ha fatto tanti danni? “Dovrebbe rispondere un geologo – dice Mimmo Cinque -, pare che il costone abbia favorito le oscillazioni di ritorno, ma è stata fatalità perchè anche a Sorrento ci sono i costoni, forse con meno concentrazione di abitanti ” Abbiamo riportato alcune fasi della cerimonia, domani pubblicheremo quella integrale . Questa sera lo Speciale Terremoto dopo 40 anni sulla pagina facebook di Positanonews e sul canale You Tube di Positanonews TV. Grazie a Paola d’Esposito per le foto. Grazie a Lucio per aver caricato il video