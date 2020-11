Piano di Sorrento. Tamponi col drive in all’USCA nella Clinica San Michele

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Tamponi col drive in all’USCA nella Clinica San Michele. Continuano ancora oggi i tamponi per il Coronavirus Covid-19 , una fila ordinata di auto, con i medici che con professionalità e ordine eseguono i tamponi non è un segno di allarme, ma di controllo del fenomeno di questa pandemia dopo tanti mesi di confusione e di errori anche in Campania. Un buon segno nel mentre il fenomeno sembra rallentare, ma tenete sempre alta la guardia e seguite le regole.