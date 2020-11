Piano di Sorrento, sospeso il pagamento delle strisce blu

Il Comune di Piano di Sorrento, considerato l’attuale stato per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha portato all’adozione di provvedimenti finalizzati al contenimento della diffusione del virus, sospende fino al 30 novembre 2020 l’obbligo di corrispondere la tariffa per la sosta nelle aree a pagamento.

Lungo il Corso Italia, Piazza Cota e Piazza della Repubblica, altresì, istituisce la sosta gratuita, regolamentata a mezzo disco orario, (max 1 ora), al fine di garantire un equo utilizzo degli spazi disponibili e quindi ottenere un ricambio dei veicoli in sosta in dette aree a servizio delle attività consentite in questo periodo.

