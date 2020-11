Piano di Sorrento, Salvatore Mare e Antonio D’Aniello: “Fanalino di coda della penisola”. Riportiamo di seguito il Comunicato Stampa dei consiglieri del Comune di Piano di Sorrento Antonio D’Aniello e Salvatore Mare:

Gli ultimi

Il Comune di Piano di Sorrento si conferma il fanalino di coda della penisola sorrentina. Un atteggiamento di isolamento a danno dei cittadini che inizia ad essere incomprensibile e ci lascia perplessi rispetto alla capacità dell’amministrazione, di affrontare le sfide sociali che ci saranno nei prossimi mesi.

Nel dettaglio, tutti i Comuni della penisola hanno sospeso il pagamento della sosta nelle strisce blu per i prossimi 15 giorni. Tutti tranne Piano di Sorrento.

Il Comune di Sorrento e quello di S. Agnello hanno già pubblicato dei bandi per il sostegno economico alle categorie maggiormente colpite dalle chiusure e dalla crisi del turismo. A Piano di Sorrento ancora niente.

Di fronte a tutto questo, chiediamo a gran voce di darsi una mossa, perché l’ordinaria amministrazione,spesso fatta in maniera poco soddisfacente, in momenti come questo, non è più sufficiente.