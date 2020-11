La maggioranza carottese boccia inspiegabilmente una nostra sacrosanta mozione ( https://tinyurl.com/y3su5hne ).

«Nell’ambito dei Patti per il lavoro e-o per l’inclusione sociale, i beneficiari Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere PUC nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: i progetti, infatti, saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune.» – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dopo la lettera di Linda ( https://tinyurl.com/yy2lu2t3 ) di oltre un anno fa, e altre richieste di percettori che non desiderano essere tacciati di oziosa inoperosità, abbiamo deciso di inoltrare una mozione, affinché si desse impulso nel redigere i PUC.

Ebbene, non abbiamo ancora ben compreso perché la maggioranza abbia votato contro; addirittura, nel paradossale dibattito, l’assessore Rosa Russo “risponde” come fosse un’interrogazione, ancor prima di farmi esporre il testo.

È chiara l’attenzione di questa maggioranza verso i percettori del RdC, e altrettanto lampante è che l’assistenzialismo convenga a chi assiste, specie se lo fa con le finanze pubbliche.