Piano di Sorrento, rispetto delle norme anti-Covid. Controlli serali dei Carabinieri in Piazza Cota

Piano di Sorrento. Questo sabato sera i Carabinieri stanno effettuando dei controlli nella centrale Piazza Cota al fine di verificare il rispetto delle normative previste dall’ultimo DPCM. Sempre lodevole il lavoro delle Forze dell’Ordine che garantiscono la sicurezza dei cittadini, un lavoro ancora più impegnativo ma indispensabile in questo particolare momento di emergenza. L’invito è sempre quello di rispettare le prescrizioni in modo da fare ognuno la propria parte affinché i sacrifici non vengano resi vani.