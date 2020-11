23 novembre 1980 – 23 novembre 2020: a 40 anni dal tragico terremoto che scosse profondamente la nostra comunità, la Comunità di Piano di Sorrento si stringe in un momento di preghiera e commemorazione in ricordo delle vittime del nostro paese. È questo il tempo di SPERARE contro OGNI DISPERAZIONE, di testimoniare la fedeltà alla speranza soprattutto oggi che, come allora, la nostra città è scossa nelle sue viscere. Anche i bambini e i ragazzi delle nostre scuole grazie alla disponibilità degli insegnanti e dirigenti scolastici fanno in questo momento memoria insieme a noi. Accendiamo su ogni balcone un lumino e la speranza di rialzarci anche adesso, ancora una volta, con forza, determinazione e coraggio.

Quando sarà possibile, l’invito è a recarsi a via delle Rose: sotto la storica lapide in ricordo dei nostri concittadini defunti (fatta realizzare dall’Arciconfraternita Morte e Orazione) troverete un’aiuola con una targa commemorativa, poste affinché nulla venga dimenticato ma custodito NEL CUORE SCOLPITO PER SEMPRE….