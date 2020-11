Piano di Sorrento. Parco di Via San Michele attrezzato a salone studio e convegni

Nel Parco Comunale di Via San Michele è stata allestita una tendo-struttura atta e valida a sopperire momentaneamente alla mancanza degli spazi della Biblioteca Comunale di via delle Rose, sede di varie associazioni culturali. Grazie al Forum dei Giovani, presieduta da Gabriele Di Filippo, che si sono adoperati al meglio per bonificare il luogo da sterpaglie e rovi, e montare poi, la grande struttura e attrezzarla con tavoli , sedie ed elettrificazione dell’ambiente. Il tutto in attesa del completamento dei lavori alla costruzione della Biblioteca Comunale, ove nella ristrutturazione , prevede varie sale da condividere tra le tante associazioni del territorio. Purtroppo alla luce del recentissimo decreto anti covid, i parchi non possono essere aperti al pubblico, e quindi dovremo attendere a nuove disposizioni.

video Ambrogio Coppola