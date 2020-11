Piano di Sorrento. Nell’ultima notte prima del lockdown con Lello Pane e Vincenzo Iaccarino alla protezione civile per consegnare Sant’Antonino. Il luogo è simbolico, la sede della protezione civile, e Positanonews, il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, non poteva mancare. Qui Lello Pane, che è diventato di fatto l’ambasciatore di Sant’Antonino , dopo aver consegnato la preziosa statuetta alla sindaca di Roma Virgina Raggi, ha consegnato il Santo al primo cittadino Vincenzo Iaccarino e simbolicamente a lui e a tutti i volontari della protezione civile. Già fra pochi minuti, dalle 22, ci sarà il coprifuoco e il lockdown con la zona rossa in Campani, non ci sarà solo il divieto fra le province, fra quelle di Salerno e Napoli, ma fra tutti i comuni, tutti a casa e la protezione civile ch sarà preziosa per aiutare i cittadini. A tutti loro un grande in bocca al lupo, bravo Lello.