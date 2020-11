Piano di Sorrento: lunga fila di auto nei pressi della Clinica San Michele per fare il tampone

Piano di Sorrento. Continua lo screening all’Usca della clinica San Michele in via Carlo Amalfi. Come dimostra la foto di Positanonews, questo pomeriggio c’è una lunga file di auto per sottoporsi al tampone in modalità drive in. Non vogliamo creare allarmismi. Purtroppo con questa situazione e con i timori, molte persone di tutta la Penisola sorrentina si stanno riversando alla clinica San Michele per fare il test.

Spesso le lunghe attese sono dovute a una carenza di tamponi. Invitiamo a tenere la calma e a rispettare sempre tutte le regole anti-contagio: indossare la mascherina, distanziamento sociale, disinfettarsi le mani.