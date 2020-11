Piano di Sorrento, le rassicurazioni del sindaco: “I contagi alla casa di riposo sono sotto controllo”. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, sulla sua pagina Facebook in merito alla vicenda della Casa di Riposo:

I contagi alla Casa di Riposo San Michele sono sotto controllo, rassicuriamo i parenti e gli operatori e tutti quanti hanno espresso preoccupazione per i 37 casi di positività che si sono registrati. L’Asl è stata attivata, lUOPC, Il referente RSA Antonio Coppola è stato allertato e si sta provvedendo ad assicurare un ‘assistenza qualificata per gestire questa emergenza in assoluta sicurezza. Sin dal primo momento ci siamo attivati e la nostra Protezione Civile con la Croce Bianca Sorrentina si è raccordata con il direttore della struttura e con le autorità sanitarie per assicurare vigilanza e assistenza.

Questa Emergenza non necessita di improvvisazione ma di concretezza e professionalità.

