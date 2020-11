Piano di Sorrento, lavori in via Mortora San Liborio: eliminato asfalto, disagio per i cittadini. A Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, precisamente in via Mortora San Liborio, stanno attualmente effettuando dei lavori. Di questi lavori non si riesce ancora bene a capire la motivazione, in quanto sono presenti soltanto cartelli generici.

Ad ogni modo, è stato, per il momento, eliminato l’asfalto, cosa che sta creando non pochi disagi ai cittadini, soprattutto ai residenti.