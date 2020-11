Piano di Sorrento, lavori in corso all’inizio di via Bagnulo: strada chiusa. Lavori in corso sulla parte alta della strada di via Bagnulo, a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina. Gli operai sono all’opera per effettuare dei lavori agli impianti tecnologici, dal Wi-Fi, alle telecamere. Per questo motivo, questa zona della strada risulta attualmente chiusa. Per salire da via Bagnulo, infatti, è necessario svoltare e percorrere via dei Pini.