Piano di Sorrento, la maestra delle elementari Suor Gabriella ricorda il suo allievo Giancarlo d’Esposito: “E’ dura accettarlo”

Piano di Sorrento. Suor Gabriella, maestra delle elementari di Giancarlo d’Esposito, ha voluto ricordarlo con queste parole: «Mi associo al messaggio letto di Mimmo Cinque che dice: quando ti lascia un compagno delle elementari è dura accettarla e che rimarrà sempre un compagno seduto di qualche posto piú in là!!! Giancarlo che dire, anche per me è dura accettarlo, ma la fede ci dice: vai oltre la morte.

La tua immagine è ancora viva nel Monastero, anche perché da poco ci siamo rivisti, salire le scale, entrare nella stessa aula, sedere nei banchi per festeggiare un anniversario. È vivo il ricordo di un bimbo quieto, buono, tranquillo, impegnato; ma ricordati che: “nessuno muore sulla terra finché rimane nel cuore di chi vive”. Tu rimarrai sempre legato al tuo paese, alla tua scuola che tanto amavi.

Ora che sei lassù intercedi per noi, in particolar modo per la tua famiglia perché possa essere costantemente sostenuta dalla fede ed essere consolata dalla comunione di noi tutti che ci unisce in Cristo Morto e Risorto. Ciao Giancarlo. Suor Gabriella».