Piano di Sorrento: la donna investita a Villa Fondi sta bene. Trauma cranico ma nulla di rotto

Piano di Sorrento. Aggiornamenti sulle condizioni della signora che giovedì è stata investita da un’automobile in via Ripa di Cassano. Il sinistro si è consumato attorno alle ore 14:00 nei pressi di Villa Fondi, poco prima dell’incrocio con via delle Rose. La donna adesso è ricoverata in ospedale, ha avuto un trauma cranico forte ma fortunatamente niente di rotto.

Ci dicono che la signora non ricorda nulla di quel momento. Stava facendo una passeggiata e poi si è ritrovata in ospedale. Al momento dell’incidente, decine di pedoni si sono precipitati sul posto per appurare le condizioni della donna, la quale è stata soccorsa nel giro di pochi minuti dal 118. Sul posto anche la Polizia di Stato per le dovute verifiche.