Piano di Sorrento ( Napoli ) . Intervento anti Covid in pieno centro. Una scena alla quale siamo abituati in tutta la penisola sorrentina. Da Massa Lubrense a Vico Equense oramai siamo ad oltre 200 contagiati per coronavirus Covid-19. Ricordiamo di utilizzare mascherina, lavarsi le mani e il distanziamento come mezzi per il contenimento del virus di questa pandemia insidiosa e perniciosa.