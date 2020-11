Piano di Sorrento, il sindaco Vincenzo Iaccarino ricorda il terremoto del 23 novembre 1980

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, ricorda il terremoto del 23 novembre 1980 che devastò la città: «1980/2020: Sono trascorsi quarant’anni da quella sera del 23 novembre quando la terra tremò devastando Campania e Basilicata infliggendo una ferita mortale al territorio e alle sue popolazioni.

La nostra comunità di Piano di Sorrento pagò un prezzo salato al sisma con i suoi dieci morti e una parte del paese crollato. Uno scenario di devastazione e di morte che resterà impresso per sempre nella memoria di chiunque abbia vissuto quei tragici momenti.

Da allora non è trascorso anno che, come Amministrazione Comunale, non ricordassimo quel giorno e chi ebbe la sfortuna di morire sotto le macerie. La lapide con i nomi delle vittime nell’aiuola dei giardinetti di Via delle Rose vuole rappresentare l’affetto della nostra Città a quei morti e alle loro famiglie.

Se, a distanza di 40 anni, siamo ancora qui a ricordare è perché quelle morti abbiano un senso e ci impegnino a rinnovare l’attenzione, soprattutto delle giovani generazioni, sui rischi che incombono sull’umanità per il verificarsi di calamità naturali dalle quali solo in parte siamo in grado di difenderci attraverso la conoscenza e la prevenzione che devono essere attuate come istituzione e come cittadini consapevoli e responsabili.

Mi piace identificare come simbolo della rinascita post-sisma di Piano di Sorrento la Villa Fondi, crollata e ricostruita dall’Amministrazione Comunale e divenuta il monumento della rinascata del popolo carottese quale luogo di incontro di storia e cultura, testimonianza di radici che difendiamo e onoriamo con il nostro impegno quotidiano per il bene comune.

Oggi come ieri».