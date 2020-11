Piano di Sorrento, il sindaco: “7 nuovi positivi, Campania era da chiudere un mese fa”

Piano di Sorrento. Tramite un post sui social, il sindaco Vincenzo Iaccarino comunica la positività al covid-19 di altri 7 concittadini. I casi in città salgono a 84, come si evince dal bollettino pubblicato dallo stesso sindaco. Intanto, il primo cittadino, stigmatizza la recente decisione del ministro della salute, Roberto Speranza, circa l’istituzione – con netto ritardo secondo Iaccarino – della zona rossa in Campania.

Cari Concittadini,

domani saremo di nuovo in lockdown a seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute che ha riclassificato in “zona rossa” la Campania. Pertanto dovremo sottostare alle regole e rispettare i limiti previsti con l’intento di frenare l’escalation di contagi che anche in Penisola Sorrentina ha superato i livelli di guardia. Se questa decisione fosse stata assunta un mese fa, probabilmente non si sarebbe giunti allo stato di criticità che sta sotto gli occhi di tutti. Inutile parlarne, ora si tratta di affrontare questo sacrificio con grande senso di responsabilità collettiva se vogliamo scongiurare una degenerazione della diffusione del virus che non saremmo più in grado di controllare.

Rivolgo quindi un accorato appello a tutti voi, ragazzi, giovani, adulti e anziani affinché tutti si attengano rigorosamente alle disposizioni in modo da non vanificare questo sforzo che mette a dura prova tutti sul piano sanitario e socio-economico e per non incorrere nelle sanzioni previste per chi non rispetti le ordinanze. Ho fiducia in Voi e vi preannuncio che, proprio in queste ore, con la Giunta Comunale stiamo procedendo all’adozione di una serie di provvedimenti per sostenere, in aggiunta a quelli governativi e regionali, le fasce sociali più esposte agli effetti negativi del lockdown. Oggi, ancora di più che in primavera, è importante essere uniti e affrontare insieme questa nuova emergenza.

Intanto il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e lUnita di Crisi Regionale mi ha comunicato 7 nuove positività al Covid19 nella nostra comunità. Sono in contatto personalmente e tramite la Protezione Civile con tutti i nostri concittadini Covid positivi e le loro famiglie per aiutarli per qualsiasi problema.

Non sono soli. Non siete soli.

Vostro Sindaco

Vincenzo Iaccarino