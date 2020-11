Piano di Sorrento: il ricordo di Geppino Russo nel cuore di Claudio D’Espsito, Giovanni Ruggiero e tanti altri

In vita mia non ho mai tanto stimato tanto una persona così differente da me.

Nella nostra breve ma intensa “storia” amministrativa (lui sindaco e io assessore dal 1997 al 2001 e io sindaco, lui assessore dal 2006 al 2011) siamo stati alleati diversi.

Per età, mentalità, ideologia, modalità ci siamo spesso incontrati / scontrati e in quell’agone dell’attività amministrativa sono emersi i punti di contatto e le asperità.

Mi chiamava “l’ebreo errante” per la mia intolleranza quando si perdeva tempo o quando non si riusciva a fare sintesi. Ma credo che oltre a sottolineare la mia inquietudine voleva anche definire ciò che invece inquietava lui e le sue mille domande che rimanevano senza risposta.

Geppino era irriverente, impulsivo, dissacrante e in certi momenti rasentava il cinismo. Ma era anche competente, generoso, spontaneo, appassionato e soprattutto… libero.

Geppino è stato per me lo specchio delle mie ombre e mi ha insegnato l’arte di guardare la realtà dall’alto per perseguire una visione completa e non fatta di prospettive particolari e limitate. Geppino Russo un giorno mi disse: “Vuoi fare il sindaco? Impara il bilancio e lavora con il personale. O soccombi o emergi”

Il bilancio non ha mai voluto mollarlo e mi ha dato tutte le indicazioni per capirlo, conoscerlo, gestirlo.

Credo di non aver mai trovato un non addetto ai lavori così preparato sulla materia contabile amministrativa. Però negli anni ho fatto l’assessore al personale e poi… il sindaco. E lui con me.

Un compagno di lavoro straordinario, creativo, instancabile, metodico, stratega, determinato. Ma anche irascibile, a volte rigido in maniera ottusa e con una solitudine dentro che a tratti mi spaventava. La sua eredità per me: un amore viscerale, quasi folle per Piano di Sorrento.

Tutto il resto era secondario.

L’ultima volta, incontrato per caso un anno fa, mi disse… no, non voglio dirlo, è un segreto. Ci sono cose che rimangono dentro per sempre.

Qualche mese fa è passato dai Mormile a definire il tutto e il suo modo per salutarli fu: “è finita la festa”…

Ti immagino sazio di anni tra cicatrici e pensieri, stanco, ma anche davanti alla Morte indomito, fiero, orgoglioso.

Tutto questo è Geppino Russo per me.