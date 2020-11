Piano di Sorrento. Presso i giardinetti di Via delle Rose, dove si trova collocata la lapide in memoria delle 10 vittime del terremoto del 23 novembre 1980, si è svolta una cerimonia in occasione del 40esimo anniversario della tragedia. Si è deciso di anticipare la funzione per evitare assembramenti in questo periodo di emergenza sanitaria ed il video verrà trasmesso nella giornata del 23 novembre. Erano presenti i familiari delle vittime, il sindaco e Don Pasquale Irolla il quale ci ha regalato un suo breve pensiero: “Il compito di chi ha vissuto è di raccontare ai figli per tramandare tutti quei gesti di solidarietà che vivemmo in quei giorni terribili. Come credenti cercare di dare una lettura di fede a quanto accaduto”.