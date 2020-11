Piano di Sorrento. Il messaggio di cordoglio del sindaco Vincenzo Iaccarino per la prematura scomparsa di Giancarlo d’Esposito

Piano di Sorrento. Il sindaco di Vincenzo Iaccarino ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Giancarlo d’Esposito. Ecco il posto del primo cittadino: “E’ venuto a mancare Giancarlo d’Esposito, un caro amico con cui ho condiviso una stagione politica-amministrativa, ma soprattutto un’esperienza personale in cui nostri destini si sono incrociati in un momento assolutamente drammatico e che una volta superato ha rafforzato ancor di più il nostro legame.

La sua passione politica aveva lontane e salde radici e ne è stato sicuramente un interprete originale sia come esponente del PRI sia come amministratore comunale. Ciò che lo caratterizzava era questo amore viscerale per la sua città per la sua gente. Un uomo colto educato appassionato leale. La sua prematura scomparsa ci riempie di dolore e a nome del Consiglio Comunale esprimo il nostro cordoglio alla moglie Raffaella e alle sue bambine Rosellina e Vittoria, al papà Vittorio, al fratello Fabrizio e ai familiari tutti”.