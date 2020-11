Piano di Sorrento: il bar Bribon ci prova nonostante la zona rossa

In seguito all’istituzione della zona rossa in Campania da parte del ministro Roberto Speranza, la regione torna in lockdown. Regole restrittive, ma più larghe per alcune attività rispetto alla chiusura di marzo, quando una speciale legge regionale vietava in Campania inizialmente asporto e delivery e successivamente solo l’asporto.

I bar in penisola sorrentina ci provano, o almeno qualcuno ci prova. E’ il caso del bar Bribon di Piano di Sorrento che, nonostante le restrizioni va avanti con coraggio e ci illustra nel video le modalità con le quali offre il proprio servizio ai clienti, specificando che questi ultimi dovranno consumare lontano i prodotti. Come recita una nota di Confcommercio, tra l’altro, dall’entrata in vigore della zona rossa per bar, ristoranti, pub, gelaterie etc… è consentito effettuare l’asporto fino alle ore 22:00 e la consegna a domicilio senza limiti di orario. È assolutamente vietato il consumo all’interno dei locali dell’attività né in prossimità di essi.

Dopo le prime incertezze, ora il bar di Piazza Cota con un cartello fosforescente “SOLO ASPORTO” ci prova con tutto il cuore, a portare avanti il lavoro e la passione di sempre, come tante altre attività che stringono i denti in penisola sorrentina.