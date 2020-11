Piano di Sorrento, Iaccarino firma l’ordinanza: lunedì 9 novembre riapre il mercato

Piano di Sorrento. Lo avevamo già annunciato ma adesso arriva l’ufficialità attraverso l’ordinanza del Comune: lunedì 9 novembre riapre il mercato. Una buona notizia per tutti i mercatali che per far sentire la propria voce erano arrivati a fare un corteo di protesta in Piazza Cota. Il martedì, invece, il mercato continua a Sorrento. Riportiamo una parte dell’ordinanza del sindaco Vincenzo Iaccarino.

1. Le attività commerciali su area pubblica di Via delle Rose a cadenza settimanale (mercato del lunedì) possono riprendere a decorrere dal giorno 9.11.2020; 2. Lo svolgimento delle attività commerciali dovrà essere disciplinato come da provvedimento già predisposto in occasione della precedente riapertura (giugno 2020) a cura del Funzionario Responsabile del II Settore – SUAP di concerto con il Comandante della Polizia Municipale, che garantisce la sussistenza di ogni misura precauzionale finalizzata alla tutela della salute pubblica; 3. Al Comando di Polizia Municipale spettano l’ esecuzione e la vigilanza sul presente provvedimento. Qui è possibile trovare l’intera ordinanza