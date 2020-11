Piano di Sorrento, Giovanni Iaccarino: “Emergenza Covid-19 in penisola sorrentina, abbiamo bisogno di un’unione dei comuni”

Piano di Sorrento. Giovanni Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, manifesta la propria opinione in questo periodo di emergenza sanitaria che sta coinvolgendo anche la penisola sorrentina: “L’emergenza COVID 19 in penisola Sorrentina sta assumendo dimensioni drammatiche. Inutile girarci intorno, occorrono misure urgenti e condivise per porre in essere ulteriori provvedimenti di restrizione e controllo sul territorio. Ora più che mai abbiamo bisogno di una UNIONE DEI COMUNI, fondata sulla responsabilità delle classe dirigenti e dei cittadini tutti. La pressione sulle strutture sanitarie è al limite e tutti sappiamo che non c’è solo il COVID, anzi. Faccio appello ai Sindaci, ai quali va tutta la mia vicinanza e solidarietà, per l’impegno che stanno mettendo in questa guerra”.