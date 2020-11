Piano di Sorrento: giallo sulla morte dell’operaio 68enne. Dove è avvenuto l’incidente?

Piano di Sorrento. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per la morte misteriosa dell’operaio agricolo di 68 anni che ha perso la vita all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. L’uomo era stato portato lì in grave condizioni da 2 colleghi. Ci si interroga sulle cause del decesso: si sospetta, da un lato, che l’uomo possa essere caduto da un albero in un giardino in cui stava lavorando.

Secondo i colleghi che hanno accompagnato l’uomo, invece, l’incidente sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione del deceduto. L’inchiesta è affidata agli agenti del commissariato di polizia di Sorrento. Ci sono due ipotesi contrapposte quindi. Quella dei colleghi che sostengono che l’episodio sia avvenuto nella proprietà dell’uomo. Gli agenti, però, dopo un sopralluogo nell’abitazione non hanno trovato segni che possono confermare tale tesi.

Per questo l’altra ipotesi, quella avanzata dalla Polizia, immagina che l’operaio sia caduto da un albero mentre lavorava diversi kilometri lontano da casa. E’ un vero mistero che si tenterà di risolvere.