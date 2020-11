Piano di Sorrento: finalmente è ripreso il mercato. Le testimonianze di Positanonews

Piano di Sorrento. Lo abbiamo già annunciato più volte: finalmente oggi lunedì 9 novembre è ripreso il mercato. Positanonews è lì sul posto a documentare tutto con foto e video. Come testimoniano i mercatali intervistati, la felicità è molta per essere ritornati sebbene il flusso di gente non sia quello che c’era prima del Covid. Le norme di sicurezza sono rispettate: tutti indossano la mascherina e c’è il distanziamento.

I mercatali a causa del coronavirus sono stati fermi per diversi mesi, senza lavoro. Per far sentire la propria voce sono arrivati a fare un corteo di protesta in Piazza Cota. Così il sindaco Vincenzo Iaccarino ha firmato un’ordinanza per consentire di nuovo le attività del mercato. Ricordiamo che il martedì si tiene regolarmente anche a Sorrento. Come precisa l’ordinanza del primo cittadino, “Al Comando di Polizia Municipale spettano l’ esecuzione e la vigilanza sul presente provvedimento”.

Ci auguriamo che la situazione resti stabile cossicché i mercatali possano proseguire con serenità il loro lavoro.