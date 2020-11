Piano di Sorrento, emergenza Covid: ordinanza sulle scuole, 9 positivi e 2 guariti

Piano di Sorrento. Con l’ordinanza numero 152, il sindaco Vincenzo Iaccarino dispone nuove chiusure dei servizi educativi. Nel post

Oggi ho firmato ordinanza n 152 del 20/11/20, in cui a decorrere dal 24/11/2020 e sino al 29 /11/ 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia ( sistema integrato di educazione di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria.

Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza delle evoluzione delle condizioni epidemiologiche.

Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unita di Crisi Regionale mi hanno comunicato 9 nuove positivita e 2 guarigioni di nostri concittadini.

Siamo in un momento cruciale

Teniamo alta l’attenzione