Piano di Sorrento. L’Avis sarà presente domenica 29 novembre, dalle ore 8.30 alle 14.00, in Piazza Cota. Chi lo desidera potrà, dunque, fare un gesto di amore e solidarietà donando il sangue. Le donazioni saranno effettuate in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid. I donatori potranno, inoltre, richiedere il test sierologico per il Covid-19.