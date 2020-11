Piano di Sorrento, convocato Consiglio Comunale. Tra i temi l’intitolazione di una strada al Comandante Pietrantonio Iaccarino e ad Antonio Irolla

Piano di Sorrento. Il Consiglio Comunale è stato convocato in sessione straordinaria in prima convocazione per il giorno 6 novembre 2020 alle ore 17.30 e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione per il giorno 7 novembre 2020 alle ore 18.30 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Interrogazioni ed interpellanze. Mozione dei Consiglieri del gruppo “Podemos – si può fare”: intitolazione strada al Comandante Pietrantonio Iaccarino. Mozione dei Consiglieri del gruppo “Podemos – si può fare”: ripresa delle attività di ippoterapia presso il fondo di proprietà comunale di Via Armenano. Mozione dei Consiglieri del gruppo “Podemos – si può fare”: istituzione comitato interistituzionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Mozione consiglieri Salvatore mare e Antonio D’Aniello: attivazione progetti relativi al Patto di inclusione sociale (Reddito di cittadinanza). Mozione intitolazione strada al Sig. Antonio Irolla. Comunicazioni relative alla emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. Ordine del giorno Consigliere Salvatore Mare e Antonio D’Aniello: Piano casa ai Colli di San Pietro.

Si avvisa che l’accesso alla sala consiliare avverrà previa verifica della temperatura al termo scanner posto all’ingresso della residenza municipale. Tutti i partecipanti dovranno dotarsi di strumenti di protezione individuale (mascherine). Nella sala consiliare le postazioni personali saranno collocate con distanziamento. Il Consiglio Comunale si svolgerà inderogabilmente a porte chiuse e sarà reso pubblico con diretta streaming.