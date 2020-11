Piano di Sorrento: controlli di routine in Piazza Cota. Beccati anziani a leggere il giornale

Piano di Sorrento. Controlli di routine in piazza Cota. Gli unici a “non rispettare le regole” sono degli anziani seduti a leggere il giornale. Gli agenti si sono però limitati ad ammonirli con degli avverimenti senza procedere con sanzioni.

Durante il terzo giorno di zona rossa in Campania notiamo alcune differenze rispetto al primo lockdown. C’è molta più gente in giro questo perché sono tanti i motivi per spostarsi: dal fare la spesa in un altro comune, al parrucchiere. Si può andare dall’ottico o dal medico. Gli unici veramente danneggiati sono i bar e i ristoranti.