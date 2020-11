Piano di Sorrento, controlli dei Carabinieri anche nelle ore serali e notturne per garantire il rispetto delle norme anti-Covid

Piano di Sorrento. I Carabinieri della locazione Stazione vegliano sulla città perlustrandola nelle ore serali e notturne per controllare il rispetto delle norme anti-Covid, a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Gli uomini dell’Arma hanno elevato diversi verbali in particolare nei confronti di persone trovate senza l’obbligatoria mascherina di protezione individuale. Controlli anche sugli orari da rispettare per la chiusura delle attività e nell’individuare eventuali assembramenti. Un grazie di cuore ai Carabinieri per quanto stanno facendo e continueranno a fare in questo momento così difficile per garantire a tutti la massima sicurezza.