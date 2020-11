Piano di Sorrento, controlli ai Colli di San Pietro per l’accesso a Positano. A partire da oggi, domenica 15 novembre 2020, la Campania è diventata zona rossa. Non ci si può spostare neanche all’interno della propria città o comune, se non per motivi di comprovata esigenza, salute, lavoro o studio. Insomma, non si può stare in strada senza motivo.

Già precedentemente, però, anche quando la nostra regione era ancora in zona gialla, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca aveva vietato gli spostamenti tra una provincia e l’altra.

Questo pomeriggio, infatti, ai Colli di San Pietro, a Piano di Sorrento, le Forze dell’Ordine stanno effettuando dei controlli proprio per impedire l’accesso a Positano, in Costiera Amalfitana.