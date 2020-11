Piano di Sorrento, ci si ritrova nella Fede: la Messa alla Chiesa della Trinità. A partire da oggi, domenica 15 novembre 2020, la Campania è diventata zona rossa. Non ci si può spostare neanche all’interno della propria città o comune, se non per motivi di comprovata esigenza, salute, lavoro o studio. Insomma, non si può stare in strada senza motivo.

Nonostante tutto, in Chiesa per seguire la Messa si può andare, compilando l’autocertificazione. A Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, i fedeli si ritrovano nella Fede. Questa sera, Positanonews ha partecipato alla Messa celebrata dal Parroco Don Antonio Parlato, della Chiesa di Trinità.