Piano di Sorrento. Ci mancherà il sorriso di Mario Parlato e le chiacchiere alla Stelluccia e di fronte la redazione di Positanonews. Rincorrendo le notizie non ci accorgiamo di quello che ci accade. Non ci siamo neanche resi conto della scomparsa di un amico, aveva sempre una parola buona per noi ed era un piacere chiacchierare con lui. Una persona che ha girato il mondo con il suo import – export, un gaudente, nel senso buono della parola, sopratutto di cose semplici. Amava, come noi, un relax in una vera trattoria di famiglia, come la Stelluccia ai Colli di Fontanelle di Sant’Agnello, dove si intratteneva a chiacchierare per ore. Amava Positano, dove ha trascorso tante estati all’Incanto, come mi ha pure detto Nino oggi in spiaggia, quando ho realizzato . Davvero un peccato ed è incredibile vista la sua vitalità . Aveva la capacità di farmi uscire dalle nebbie dei pensieri , mi faceva sorridere e anche riflettere… Ora mi sta solo facendo riflettere, lasciandomi con tante domande senza risposta… Riposa in pace .

La bella foto con il post di Giusy Ercolano

…la tua Giusuppennella ti saluta cosi … Mariolone mio, mi mancherai. Stavolta mi hai fatto un brutto scherzo.

Che tristezza…maledetto COVID..

RIP

Il ricordo questa mattina di Lucio Esposito