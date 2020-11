Piano di Sorrento. Auguri a Giovanni d’Esposito il costruttore che ha dato un’anima alla città. E’ scomparso nel 2000, venti anni fa, oggi avrebbe fatto 113 anni, abbiamo recuperato delle foto nel giorno del 7 ottobre 1978 del Santissimo Rosario ( ultimo a destra ) , dove era rappresentante della congrega Mortis et Orationis del Venerdì Santo, sulla sua sinistra Cappiello ( il padre di Salvatore ) , il parroco Cadolini, il sindaco architetto Tonino Gargiulo e altri personaggi di rilievo. D’Esposito è stato un costruttore che fa parte della storia carottese, fra le strade Via degli Aranci, Nastro Azzurro e Via delle Rose ( a detta di tutti la strada più bella e ariosa di Piano e forse della Penisola Sorrentina ), la strada per il Faito a Vico Equense , tantissimi fabbricati, fra cui il Comune di Piano di Sorrento quando spostò il mercato Ortofrutticolo a Piazza della Repubblica, interventi in alberghi e strutture e anche strade in Costiera amalfitana fino a Ravello e Tramonti sul Valico di Chiunzi. Un uomo che ancora alcuni ricordano per la sua fede e attaccamento alla Chiesa, faceva benedire rigorosamente sempre ogni lavoro prima di iniziarlo, grande volontà e generosità. Un pezzo di Storia non solo di Piano, che va parte delle radici di una comunità.