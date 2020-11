Piano di Sorrento. Oggi ricorre il 23esimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di Don Pasquale Irolla avvenuta il 22 novembre 1997. Il suo ministero è stato e continua ad essere un dono prezioso per la Parrocchia di San Michele Arcangelo che Don Pasquale guida con amore e passione. Da sempre vicino ai fedeli ed attento alle loro esigenze rappresenta un punto di riferimento per i parrocchiani che sanno di trovare in lui sempre un attento ascoltatore ed una guida spirituale. In questo difficile momento segnato dall’emergenza sanitaria Don Pasquale non ha mai fatto mancare la sua presenza anche nel momento più difficile della quarantena quando non era possibile recarsi fisicamente in Basilica per partecipare alle celebrazioni liturgiche. Ma Don Pasquale ha sempre continuato a celebrare l’Eucaristia, a recitare il Rosario ed a condividere i momenti di preghiera con i fedeli attraverso i video e le dirette sui social. Un sacerdote che ha fatto della sua umiltà e semplicità il punto di forza e che ha reso la comunità di San Michele Arcangelo ancora più unita in questo momento storico drammatico. A Don Pasquale desideriamo formulare i migliori auguri per questo anniversario ringraziandolo per il suo operato nella comunità di Piano di Sorrento.