Piano di Sorrento. Assalto a negozi e bar, dalle 22 coprifuoco e domani zona rossa. Ultima serata di libertà in penisola sorrentina a Piano di Sorrento presi di assalto i bar, che con i ristoranti sono i più penalizzati ( domani solo asporto o domicilio, ndr) , negozi, passeggiate in piazza Cota , Corso Italia , Via delle Rose, ma anche a Sant’Agnello, Sorrento, Piazza Tasso e Piazza Lauro, fidanzati che si vedono, amici che si salutano, come se non vi fosse un domani. Anche nel primo lockdown doveva finire tutto dopo i primi 15 giorni, speriamo bene.