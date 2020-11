Piano di Sorrento. Altri sei positivi. Iaccarino “L’ASL e l’unità di crisi della Campania non lo hanno comunicato, sono stati gli interessati a farlo “

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Altri sei positivi. Iaccarino “L’ASL e l’unità di crisi della Campania non lo hanno comunicato, sono stati gli interessati a farlo “. Da apprezzare la comunicazione del sindaco Vincenzo Iaccarino, e dei privati, ma questo denota come sia difficile avere contezza di tutto il fenomeno del coronavirus Covid-19 sul territorio.

Carissimi,

purtroppo oggi abbiamo altre 6 nuove positività al Covid 19 nella nostra comunità.

Nessuna comunicazione ufficiale mi è giunta, né dal Dipartimento di Prevenzione dellAsl, né dall’Unita di Crisi Regionale, ma sono stati i diretti interessati a comunicarmelo, dimostrando un doveroso senso di responsabilità.Hanno eseguito tampone nasofaringeo in centri accreditati privati i cui dati non sono ancora in piattaforma e pertanto sono attualmente in quarantena domiciliare dopo aver contattato il proprio medico curante per il conseguente contact tracing.

La situazione è critica e nel nostro territorio c’è rischio elevato di un rapido peggioramento epidemico.

Il Governo e la Regione al momento ancora non prendono decisioni drastiche e definitive per contrastare in maniera efficace la diffusione del contagio.

Se ciò non dovesse ancora avvenire nei prossimi giorni, procederemo noi.

Non c’è piu tempo da perdere.

Vostro Sindaco

Vincenzo Iaccarino