Piano di Sorrento, altri 5 cittadini positivi al Covid e 7 guariti

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 5 nuove positività al Covid19 e 7 guarigioni di nostri concittadini.

Oggi Vi aggiorno sull’andamento del contagio nella nostra Città con una slide (in calce al presente articolo) che evidenzia la diffusione del virus come risultante di una proiezione del numero dei contagi presenti nelle diverse strade, successivamente aggregate per vicinanza in una stessa area (identificata graficamente con un pallino colorato). Come potete constatare, vi è un dato quanto meno omogeneo del contagio, che non risparmia nessuna zona della nostra Città.

Per cui è sempre più decisivo, ai fini del contenimento, rispettare tutte le norme igienico-sanitarie anticovid, l’uso della mascherina, il distanziamento per strada, nei locali commerciali ed anche in famiglia, evitando gli assembramenti e cercando di uscire solo per necessità. Coscienza e Responsabilità da parte di tutti, sopratTutto di quelli che sono sottoposti a quarantena domiciliare in attesa di tampone.

L’ imperativo è: restate a casa. Dobbiamo salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri familiari, non dovremmo aver bisogno di qualcuno preposto che ce lo ricordi continuamente o peggio ancora, di qualcuno che ci sanzioni per il mancato rispetto delle regole. Non Molliamo! Insieme ce la faremo”.