Piano di Sorrento, altri 42 casi di Coronavirus di cui 37 nella Casa di Riposo San Michele

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “In serata il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi della Regione mi hanno comunicato gli esiti di 140 tamponi nasofaringei di cui 70 effettuati agli ospiti e al personale della nostra Casa di Riposo San Michele. Tra questi abbiamo 7 positività Covid-19 per quanto riguarda il personale e 30 positività Covid-19 relative agli ospiti (per un totale di 37 positivi esclusivamente all’interno della struttura).

Sono tutti paucisintomatici in trattamento farmacologico ed in condizioni stazionarie. Tutti Noi e con la nostra Protezione Civile siamo vicini in questo difficile momento al direttore, al personale ed agli ospiti tutti della struttura in sinergia con l’UOPC ed al referente Asl RSA dott. Antonio Coppola.

Ci vengono inoltre riportate altre 5 positività Covid19 e 3 guarigioni di nostri concittadini. Vi chiedo senso civico e responsabilità”.