Piano di Sorrento, altri 12 contagi e 23 guarigioni. Sono 85 gli attualmente positivi

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unita di Crisi Regionale mi hanno comunicato 12 nuove positività al Covid-19 e 23 guarigioni. Alcuni nostri amici sono ritornati a casa, finalmente, ed hanno potuto riabbracciare i loro cari, mentre purtroppo qualcuno non ce l’ha fatta.

In questo momento vi prego di fare ogni sforzo per riguardarvi e preservare voi, i vostri cari e tutta la comunità dal contagio di questo maledetto virus, attenendovi alle norme in vigore, con responsabilità e senso civico. Io ci sono sempre. Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino”.