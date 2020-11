Piano di Sorrento, altri 11 casi di Covid-19. Sono 9 i cittadini guariti

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Il Dipartimento di Prevenzione e l’Unita di Crisi Regionale mi ha comunicato 11 positività al Covid19- e 9 guarigioni di nostri concittadini che abbraccio e a cui dico non siete soli! Dalla mezzanotte di oggi la Campania è “area gialla” con una serie di restrizioni più lievi rispetto a quelle che si prevedevano se fossimo stati classificati “area arancione”. Ciò non significa che dobbiamo rilassarci e che possiamo comportarci più disinvoltamente nel rispetto delle norme anticontagio. Anzi dobbiamo essere ancora più attenti perché la situazione non è certamente delle migliori e i casi che quotidianamente registriamo nella popolazione restano elevati e impongono comportamenti attenti da parte di tutti, se non vogliamo che la situazione degeneri.

Vestendo i panni di medico, oltre che di sindaco della nostra citta, sto combattendo su due diversi fronti questa battaglia, cercando di fronteggiarla al meglio, con un impegno continuo, h24, assumendomene fino in fondo le responsabilità che ne derivano. Auspico che tutti i livelli istituzionali facciano altrettanto, senza lasciare all’ultimo anello della catena, l’assunzione di decisioni anche molto delicate per gli effetti che producono e predisponendo a riguardo le necessarie garanzie e gli adeguati supporti necessari a rendere efficaci tali decisioni.

Purtroppo stiamo assistendo a quello che in gergo potrebbe essere definito “to pass the buck”, giocare allo scaricabarile demagogicamente, mentre chi avverte tutto il peso di questa situazione rischia di ritrovarsi isolato nell’affrontare criticità che richiederebbero una corale assunzione di responsabilità nell’interesse generale. Io ci sono sempre e non mollo. Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino».