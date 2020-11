Piano di Sorrento, all’età di 77 anni ci lascia Antonino d’Esposito (Tonino ‘o pesator)

Piano di Sorrento. All’età di 77 anni è scomparso Antonino d’Esposito, conosciuto da molti come Tonino ‘o pesator, che raggiunge in cielo la moglie Gabriella e la sua piccola Gina. A darne il doloroso annuncio i figli Giosuè con Carmela, Luigi con Giusy, i cari nipoti, le sorelle Gloria, Sara e Patrizia, il cognato Carlo e tutti i parenti che lo hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la morte.

La liturgia esequiale sarà celebrata venerdì 6 novembre alle ore 16.00 nella Basilica di San Michele Arcangelo.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.