Piano di Sorrento, al via la Mostra Fotografica Virtuale Macerie con il Maestro Federico Iaccarino dedicata al terremoto del 1980.

Insieme al Maestro Federico Iaccarino abbiamo dato vita la Mostra Fotografica Virtuale Macerie, che troverete all’indirizzo internet www.doveravamorimasti.it dedicata al terremoto del 1980.

“Riportare alla mente i ricordi che hanno segnato sia positivamente che negativamente la nostra storia è un dovere per le nuove generazioni ed è anche un momento per ricordare le persone scomparse al fine di esortare molti a guardare avanti con forza e tenacia.”

Proprio ieri sera, in occasione della vigilia dei quarant’anni del terremoto dell’Irpinia del 1980, Positanonews TG ha tenuto uno speciale con i protagonisti, in particolare dalla Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Anche qui in Costa d’ Amalfi e Sorrento ci sono tanti ricordi sia di episodi avvenuti sul posto, come a Tramonti e Piano di Sorrento, sia per gli aiuti dati, dalla provincia di Salerno, Napoli e Avellino.