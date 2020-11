Piano di Sorrento. Al Supermercato Tre Esse riprende il servizio a domicilio fino a Positano. SERVIZIO SOSPESO

Piano di Sorrento. Riproponiamo il servizio che , grazi a volontari , in collaborazione con la protezione civile, per andare incontro al lockdown, dovuto alla recrudescenza della pandemia da coronavirus Covid-19 , in Campania, passata a zona rossa, quindi dopo il divieto di mobilità fra province come quella di Napoli e Salerno, fra le vicine Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, ora il divieto c’è anche comune per comune, anzi non si potrà uscire neanche di casa, questo è un servizio ai cittadini di grande utilità da parte di un Supermercato che ha prodotti che non sempre si trovano ovunque.

Al Supermercato Tre Esse, che ha un assortimento enorme e prodotti di qualità esclusivi, dunque riprende il servizio a domicilio. Il supermercato Tre Esse di Piano di Sorrento continua ad essere sempre al servizio della cittadinanza. Uno staff sempre sul pezzo e costantemente alla ricerca della qualità. Un team che conosce le esigenze del cliente, proponendo ogni stagione prodotti nuovi e unici, senza limitarsi al territorio.

Ora, informano che riprenderà il servizio a domicilio, in collaborazione con un gruppo di volontari.

Inviate la lista dei prodotti con WhatsApp entro le 10,00 A.M., al numero 3245515526 (Luigi) e riceverete la spesa il giorno successivo con un contributo minimo di:

Piano-Meta: €2,00

Positano: €3,00

Minimo di spesa di €20,00 e un max di 2 valigette di acqua