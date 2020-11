Piano di Sorrento: addio a Martino Pollio

Piano di Sorrento saluta Martino Pollio, storico benzinaio di via delle Rose 14 (la stazione di fronte al Cinema delle Rose). E’ venuto a mancare in questo novembre grigio e un po’ particolare, datala situazione che stiamo vivendo. Positanonews ci tiene a ricordarlo con affetto e a fare le sue condoglianze a tutta la famiglia e i suoi collaboratori.

Dedichiamo alla sua memoria queste parole:

Quando una persona ci lascia, quando non è più qui e non possiamo più toccarla, o sentire la sua voce… sembra scomparsa per sempre. Ma un affetto sincero non morirà mai. Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà per sempre nei nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola.